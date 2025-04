UE reage com cautela após nova tarifa dos EUA a produtos europeus Líderes europeus buscam negociar após anúncios de tarifas impactarem economia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 23h59 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h59 ) twitter

Tarifaço de Trump provoca cautela em líderes da UE, que ainda apostam em negociações

A União Europeia calcula prejuízos que podem alcançar 380 bilhões de euros após os Estados Unidos instituírem uma tarifa de 20% sobre produtos europeus. Frente a essa situação, líderes do bloco se mobilizam para encontrar um meio-termo entre a diplomacia e a firme repressão, tentando proteger seus interesses econômicos.

A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que o bloco está pronto para atuar se as negociações fracassarem. Líderes como o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez também apelaram ao presidente Donald Trump para reavaliar a decisão. Na contramão, o presidente francês Emmanuel Macron criticou duramente as tarifas impostas, chamando-as de infundadas.

Já o Reino Unido, com 10% de tarifas aplicadas sobre seus produtos, deu início a consultas com empresas locais para analisar o impacto e considerar possíveis medidas retaliatórias. Mesmo se o cenário se deteriorar, o primeiro-ministro Keir Starmer enfatizou a importância de priorizar as negociações.

As incertezas em torno dessas tarifas refletiram negativamente no mercado financeiro europeu. O índice que abrange as 600 maiores empresas do continente registrou uma queda de 2,5%, enquanto a Alemanha, França e o Reino Unido também apresentaram diminuições em seus índices nacionais, com quedas de 3%, 3,3% e 1,5%, respectivamente.

