União Brasil e PP formam nova federação política A federação União Progressista reúne líderes do Congresso e amplia representação parlamentar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h51 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h51 )

O União Brasil e o PP anunciaram nesta terça-feira (29) a formação da Federação União Progressista. O evento de lançamento contou com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Davi Alcolumbre. A União Progressista representa cerca de 20% do Congresso Nacional, com uma bancada de 109 deputados na Câmara e 14 senadores.

A federação também inclui seis governadores e aproximadamente 1.400 prefeitos em todo o país. A liderança do bloco será dividida entre Antônio Rueda, advogado e presidente do União Brasil, e Ciro Nogueira, senador e atual presidente do PP.

