União Europeia busca acordo para evitar tarifas de Trump Reunião na Bélgica discute estratégias para evitar tarifas comerciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 23h53 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Representantes da UE se reúnem para tentar acordo e evitar as tarifas de 30% de Trump

Os países da União Europeia estão em busca de um acordo para evitar a aplicação de tarifas de 30% anunciadas pelos Estados Unidos. Representantes dos 27 países do bloco se reuniram na Bélgica para discutir estratégias de negociação com o governo americano. A proposta é adiar medidas retaliatórias e priorizar o diálogo com os Estados Unidos.

A nova taxa, que entrará em vigor em 1º de agosto, poderá afetar o fluxo comercial entre os dois lados do Atlântico, que movimenta mais de R$26 bilhões diariamente.

Comparativamente, o Reino Unido, que não faz mais parte do bloco europeu desde 2020, conseguiu manter tarifas em 10% nas negociações com os Estados Unidos. Caso as conversas com a União Europeia não avancem, o bloco considera adotar contramedidas, incluindo taxação seletiva de produtos americanos. O presidente Donald Trump afirmou estar disposto a negociar com a União Europeia.

Assista ao vídeo - Representantes da UE se reúnem para tentar acordo e evitar as tarifas de 30% de Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!