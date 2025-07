Comemorações do feriado de 14 de julho, na França, destacam poderio militar do país

Na França, as comemorações do feriado de 14 de julho deram destaque ao poderio militar do país. O evento teve como convidado de honra o presidente da Indonésia. Tropas do país pais também se apresentaram. Ao todo sete mil homens e mulheres marcharam pela avenida Champs-Élysées, em Paris. 65 aeronaves fizeram voos rasantes. O 14 de julho celebra a tomada da Bastilha. A queda da prisão real marca o início da Revolução Francesa em 1789.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!