União Europeia estabelece fundo militar em resposta às ameaças russas

Ameaças da Rússia fazem UE aprovar a criação de fundo militar para reforçar a segurança no bloco

A União Europeia aprovou a criação de um fundo militar para reforçar a segurança diante das ameaças da Rússia. Moscou condenou essa iniciativa, chamando-a de incitação à guerra, e acusou a Europa de envolvimento indireto no conflito ao permitir o uso de mísseis de longo alcance contra seu território.

Nesta terça-feira (27), forças russas capturaram quatro vilarejos no nordeste da Ucrânia, aumentando as tensões na região. O valor do fundo militar é estimado em cerca de 960 bilhões de reais, refletindo o temor europeu de um possível ataque russo e a preocupação com a dependência do apoio dos Estados Unidos na defesa do continente.

Donald Trump afirmou que Vladimir Putin está provocando riscos perigosos e defendeu a necessidade de um acordo para encerrar o conflito.

Assista em vídeo - Ameaças da Rússia fazem UE aprovar a criação de fundo militar para reforçar a segurança no bloco

