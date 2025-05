Governo dos EUA avalia analisar redes sociais de estrangeiros que desejam estudar no país

Os Estados Unidos suspenderam o processamento de vistos de estudantes para verificar as redes sociais dos candidatos. O governo não disse de forma oficial quais critérios seriam avaliados nesta análise. A decisão faz parte de uma estratégia da administração de Donald Trump para pressionar universidades mais conceituadas, especialmente a Harvard. Na semana passada, o presidente tentou impedir a matrícula de estudantes estrangeiros na instituição. Na área da saúde, o secretário Robert Kennedy Jr. anunciou que o país vai deixar de recomendar que crianças e gestantes se vacinem contra a Covid. E as bolsas americanas subiram após o presidente anunciar o adiamento de novas tarifas contra a União Europeia.



