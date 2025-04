Unicef alerta para risco de morte infantil em Mianmar após terremoto Equipes de resgate continuam buscas em meio à devastação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h58 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h58 ) twitter

Unicef alerta que crianças correm risco de morte em Mianmar e faz apelo por doações

Um grave terremoto em Mianmar ameaça a vida de crianças no país, levando a UNICEF a fazer um apelo urgente por ajuda internacional. Em Mandalay, segunda maior cidade do país, uma estudante de 13 anos foi resgatada por voluntários que cavaram com as mãos entre os escombros. Infelizmente, treze colegas não sobreviveram.

Cinco dias após o desastre, equipes de resgate ainda encontram sobreviventes sob os destroços. Cães farejadores ajudam na localização de vítimas, como um homem que foi salvo após passar 100 horas sob as ruínas de um hotel desabado.

A população enfrenta dificuldades significativas, formando filas para obter alimentos e água. A tragédia resultou em quase 2.900 mortes, conforme atualização divulgada pela junta militar que governa Mianmar.

Assista em vídeo - Unicef alerta que crianças correm risco de morte em Mianmar e faz apelo por doações

