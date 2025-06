Urso invade aeroporto de Yamagata e causa cancelamento de voos Animal ainda não foi capturado e permanece na área JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h39 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h39 ) twitter

Urso invade pista do aeroporto de Yamagata, no Japão, e provoca cancelamento de voos

Um urso entrou na pista do aeroporto de Yamagata, no Japão, levando ao cancelamento de 12 voos. A equipe de segurança tentou afastá-lo com um veículo, mas ele retornou rapidamente. Armadilhas foram colocadas na tentativa de capturá-lo, mas não tiveram êxito. O animal ainda está na região, mas o aeroporto já retomou suas operações.

Assista ao vídeo - Urso invade pista do aeroporto de Yamagata, no Japão, e provoca cancelamento de voos

