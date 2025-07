Uso excessivo de celulares causa dores cervicais em mais de 60% dos usuários Postura inadequada ao usar celulares pode levar a problemas graves na coluna JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 21h21 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h49 ) twitter

Mais de 60% dos usuários de celulares sentem dores no pescoço e nas costas, mostra pesquisa

Um estudo publicado em uma revista científica revela que mais de 60% dos usuários de celulares no mundo sofrem com dores no pescoço e nas costas devido ao tempo prolongado em frente às telas. Esse desconforto pode resultar em desgaste na coluna e acelerar processos degenerativos.

Conhecido como “pescoço de texto”, o problema surge da postura inclinada da cabeça ao olhar para o celular, aumentando a tensão muscular e limitando atividades diárias. Sandra, relações públicas, experimentou dores irradiadas do pescoço para o braço, inicialmente suspeitando de um infarto. Após consulta médica, foi diagnosticada com hérnias cervicais causadas pela má postura devido ao uso prolongado do celular.

Especialistas recomendam manter o celular na altura dos olhos e praticar atividades físicas para fortalecer a musculatura e corrigir a postura. Sandra já adota essas medidas para minimizar os efeitos negativos.

