Vasco e Operário empatam em jogo decisivo na Copa do Brasil

Vasco e Operário empatam em 1 a 1 pela Copa do Brasil

O confronto entre Vasco e Operário pela terceira fase da Copa do Brasil terminou empatado em 1 a 1 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A definição de quem avança para as oitavas de final ocorrerá através de cobrança de pênaltis.

Além disso, no próximo sábado, Vasco enfrentará o Fluminense em um clássico pela décima rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã, com transmissão exclusiva pela RECORD.

Assista em vídeo - Vasco e Operário empatam em 1 a 1 pela Copa do Brasil

