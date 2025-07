Vasco enfrenta desafios em meio a crise no Brasileirão Presidente Pedrinho aborda críticas e situação financeira em coletiva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h06 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h06 ) twitter

Presidente do Vasco dá explicações sobre o momento ruim do time

O Vasco da Gama vive um momento conturbado no Rio de Janeiro após perder para o Botafogo e empatar com o Grêmio no Brasileirão. Em coletiva de imprensa, o presidente do clube, Pedrinho, discutiu a fase difícil enfrentada pelo time e as medidas tomadas para superar os desafios dentro e fora dos campos.

Pedrinho abordou as críticas às contratações de jogadores e destacou os problemas financeiros do clube, mencionando as dívidas que precisam ser gerenciadas. Ele sublinhou o compromisso da equipe em trabalhar arduamente para reverter a situação atual.

Além disso, o clube enfrenta tensões com torcedores insatisfeitos e uma acusação de agressão envolvendo um dirigente. Neste domingo (27), o Vasco terá um importante confronto contra o Internacional em Porto Alegre, partida que será transmitida ao vivo pela RECORD, R7 e Play Plus às 18h.

