São Paulo concentra o maior número de vítimas no trânsito, de acordo com o Atlas da Violência

Heros e um amigo estavam a caminho do futebol quando foram atingidos por um carro branco. Os jovens de 15 e 16 anos foram arrastados por alguns metros. A polícia constatou que o motorista estava embriagado. Segundo o Tribunal de Justiça, o inquérito está sob sigilo, mas o condutor está em liberdade. As mortes no trânsito superam em 6% as por arma de fogo, no Brasil, de acordo com dados do Atlas da Violência. Em 2023, quase 34 mil e 900 pessoas morreram em acidentes.



