Velório dos jogadores Diogo Jota e André Silva reúne multidão em Portugal Centenas se despedem dos irmãos mortos em acidente automobilístico na Espanha JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h36 )

O velório dos irmãos Diogo Jota e André Silva começou em Portugal, atraindo centenas de moradores de Gondomar, cidade natal dos atletas. A cerimônia foi inicialmente restrita a familiares e amigos próximos e contou com a presença do presidente e do primeiro-ministro de Portugal.

Os irmãos morreram em um acidente na Espanha durante uma ultrapassagem em alta velocidade que resultou na explosão de um pneu e subsequente colisão. O enterro está marcado para este sábado.

Em Liverpool, no Reino Unido, as homenagens se multiplicam em frente ao estádio Anfield. Torcedores podem deixar mensagens de despedida até domingo, enquanto o clube suspendeu visitas e fechou lojas e museu, oferecendo suporte psicológico aos funcionários durante este período.

