Vendas do comércio varejista crescem pelo terceiro mês consecutivo Setor atinge maior nível desde 2000 com aumento de 0,8% em março JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vendas do comércio varejista crescem 0,8% em março e alcançam o terceiro mês seguido de alta

As vendas do comércio varejista subiram 0,8% em março, marcando o terceiro mês seguido de crescimento. Este resultado levou o setor ao maior nível desde o início da série histórica em 2000. Seis das oito atividades analisadas registraram alta, com destaque para livros, jornais e papelaria, que cresceram 28%, e equipamentos de informática, que tiveram alta de 3%.

Por outro lado, os setores de combustíveis e móveis e eletrodomésticos apresentaram quedas de 2,1% e 0,4%, respectivamente. O varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, também registrou crescimento de 1,9% no mês. No acumulado do ano, o setor apresenta uma alta de 1,2%, segundo dados do IBGE.

Assista em vídeo - Vendas do comércio varejista crescem 0,8% em março e alcançam o terceiro mês seguido de alta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!