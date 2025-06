Ventos mantêm calor no Brasil com variações regionais Previsão aponta tempo seco no Sudeste e chuvas no Sul do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h46 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h46 ) twitter

Veja qual é a previsão do tempo para esta quarta (18)

Uma forte circulação de ventos no interior do Brasil continuará a elevar as temperaturas e manter o clima seco em várias regiões até o final da semana. Em São Paulo e Brasília, o tempo será estável nesta quarta-feira, com máximas de 26°C. Maceió pode ter pancadas de chuva a qualquer momento, com temperaturas atingindo até 28°C.

No Rio Grande do Sul, a chuva mais intensa foi registrada na terça-feira. Ventos girando no sentido anti-horário impedirão o avanço de uma frente fria, mantendo temporais no estado. No sul de Minas Gerais, há previsão de geada ao amanhecer. Porto Alegre terá uma tarde com máxima de 18°C, enquanto Cuiabá pode chegar a 33°C. No Rio de Janeiro e Macapá, as temperaturas podem atingir até 30°C.

Em Batatais, interior paulista, o clima seguirá firme até sexta-feira, sem previsão de chuva e com máximas entre 27°C e 28°C. Já em Maringá, Paraná, espera-se sol forte nos próximos dias, com máximas de até 27°C na quarta e quinta-feira e uma leve queda para 23°C na sexta-feira.

