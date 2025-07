Vídeo de Israel mostra supostos membros do Hamas com frutas frescas em Gaza Imagens seriam provocação à escassez alimentar na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Exército de Israel divulgou um vídeo mostrando membros do Hamas consumindo frutas frescas em Gaza.

A situação alimentar na região é crítica, com escassez de alimentos desde o início do conflito.

Israel acusa o Hamas de provocar a população e usar o sofrimento civil como estratégia de guerra.

Desde maio, 4.500 caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza, mas 700 estão retidos por problemas de distribuição.

Vídeo divulgado por Israel mostra supostos terroristas do Hamas comendo frutas frescas em Gaza

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Exército de Israel mostra homens identificados como integrantes do Hamas consumindo frutas frescas em um túnel na Faixa de Gaza. As autoridades israelenses interpretam a ação como uma provocação à situação de fome enfrentada pela população local.

As imagens mostram os homens comendo bananas e tâmaras em meio a uma refeição farta, contrastando com a escassez de alimentos frescos na região desde o início do conflito. Israel afirma que alimentos como esses não fazem parte das cargas de ajuda humanitária enviadas ao território.

O porta-voz israelense acusou o Hamas de usar o sofrimento dos civis como estratégia de guerra. Em resposta a uma carta assinada por mais de 100 organizações de direitos humanos denunciando a crise alimentar em Gaza, o governo israelense alegou que essas entidades estão sendo enganadas por informações falsas.

Desde maio, segundo Israel, 4.500 caminhões com suprimentos humanitários entraram em Gaza, embora 700 ainda estejam retidos devido a problemas no sistema de distribuição coordenado pela ONU. A organização internacional menciona entraves burocráticos e questões de segurança como desafios à distribuição eficaz da ajuda.

‌



Assista ao vídeo - Vídeo divulgado por Israel mostra supostos terroristas do Hamas comendo frutas frescas em Gaza

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!