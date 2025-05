Vídeo de Macron no Vietnã gera especulações sobre relação conjugal Imagem de Emmanuel Macron e Brigitte no avião viraliza e levanta rumores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h33 ) twitter

Cena embaraçosa envolvendo Macron repercute no mundo todo

Durante sua chegada ao Vietnã, o presidente francês Emmanuel Macron foi filmado em uma situação inusitada que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. No vídeo, uma mão parece empurrar seu rosto enquanto ele ainda está dentro do avião. Logo após, a primeira-dama Brigitte Macron aparece, e quando o presidente tenta oferecer seu braço para ajudá-la a descer do avião, ela recusa.

A cena gerou especulações sobre possíveis desavenças entre o casal presidencial. No entanto, mais tarde, Emmanuel Macron esclareceu em conversa com jornalistas que tudo não passou de uma brincadeira entre ele e sua esposa.

