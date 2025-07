15 dos 20 clubes da série A do futebol brasileiro trocaram de técnico em 2025

Dois dos treinadores mais prestigiados desta temporada vão se enfrentar nesta quinta-feira (17). De um lado, Renato Gaúcho, do Fluminense, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Do outro lado, Leonardo Jardim, do Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Dos 20 clubes do Brasileirão Série A, 15 já trocaram de técnico em 2025.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!