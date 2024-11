283 torcedores do Peñarol, do Uruguai, são detidos após depredações e confusão no RJ

Pelo menos 283 torcedores do Peñarol, do Uruguai, foram detidos depois de uma grande confusão na orla da praia do Recreio, no Rio de Janeiro. Quiosques foram saqueados e motos e ônibus incendiados. O governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que vai expulsar os torcedores do Rio. Os torcedores chegaram à cidade para assistir ao jogo da semifinal da Copa Libertadores entre Botafogo e Peñarol.