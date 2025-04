A Reconstrução: repórteres do JR contam os bastidores da cobertura das enchentes no RS em 2024

Três equipes do Jornal da Record viajaram, nos últimos meses, até os lugares mais atingidos pela chuva de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Agora, nossos repórteres contam os bastidores e as dificuldades que enfrentaram pelo caminho durante as gravações para a série A Reconstrução, que já está disponível no PlayPlus.



