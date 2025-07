Caso Tatiane Spitzner: família entra na Justiça para que ex-marido não receba herança

A família de Tatiane Spitzner, morta por feminicídio, em 2018 em Guarapuava, no Paraná, entrou na Justiça para que o ex-marido dela não receba a herança deixada pela mulher. Felipe Manvailer cumpre pena de 31 anos de prisão pelos crimes de homicídio e fraude processual. Mesmo após a condenação, dois processos ainda estão em andamento na Justiça. Além de retomar um pedido de indenização pelos danos emocionais causados pelo feminicídio, a família de Tatiane também luta para garantir que o assassino não tenha direito à herança da vítima. Pela lei brasileira, filhos, cônjuges e pais têm direito a uma parte dos bens deixados por quem morre. Mas esse direito pode ser perdido se o herdeiro for responsável pela morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!