Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas começa a valer na madrugada de domingo (19)

O acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas entrará em vigor na madrugada deste domingo (19), às 3h30, horário de Brasília. Como parte do acordo, três mulheres israelenses serão libertadas já no primeiro dia. Em troca, Israel soltará 1.800 prisioneiros palestinos, alguns com penas perpétuas. Em Tel Aviv, milhares se manifestaram em apoio à libertação dos reféns. Hospitais e instalações militares em Israel estão preparados para receber até 33 pessoas sequestradas pelo Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que, se a segunda etapa do cessar-fogo não for eficaz, as operações militares em Gaza serão retomadas, com apoio dos Estados Unidos.