Acusados de negligência médica na morte de Diego Maradona começam a ser julgados na Argentina

Começou nesta terça (11), na Argentina, o julgamento de sete profissionais acusados de negligência médica na morte do astro do futebol Diego Maradona. O Ministério Público argentino classificou a internação domiciliar de Maradona como "temerária, deficiente e sem precedentes". Para a promotoria, os profissionais da saúde foram determinantes ao não oferecerem os cuidados necessários ao atleta. E ainda: Barcelona vence o Benfica e se classifica para as quartas-de final da Liga dos Campeões.



