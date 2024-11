Adolescente apaixonado por astronomia registra raios vermelhos no céu de Goiânia (GO)

Um adolescente apaixonado por astronomia registrou raios vermelhos no céu de Goiânia (GO). O fenômeno, bastante raro, acontece a 90 quilômetros do solo. O Pedro começou a se interessar pela astronomia quando tinha apenas 12 anos. Além da câmera no telhado, o estudante comprou outros equipamentos para monitorar o céu. Mesmo não sendo nada muito sofisticado, ele já fez outros flagrantes impressionantes.