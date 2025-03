Advogados de Bolsonaro voltam a pedir que ele seja julgado em plenário do STF

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateram a denúncia apresentada contra ele por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado, e voltaram a pedir que ele seja julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. O prazo para defesa de todos os denunciados no caso termina nesta sexta-feira (7). A defesa do ex-presidente apresentou um documento de 129 páginas para tentar derrubar a acusação. É a segunda tentativa dos advogados de Bolsonaro de levar o julgamento aos 11 ministros. A primeira já foi negada pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, com a justificativa de que ações penais devem ser julgadas nas turmas. Agora, só uma decisão do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, poderia tirar a análise do caso da primeira turma.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!