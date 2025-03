Agente do Detran é afastado após cobrar propina e bater, de propósito, em carro de condutora no Pará

Uma viatura do Detran bateu, de propósito, no carro de uma motorista, no Pará. A agressão teria acontecido após uma blitz de fiscalização. A condutora não tinha carteira de habilitação e o licenciamento do veículo estava atrasado. Segundo a motorista, o agente teria dito para que ela pagasse propina para que o carro não fosse guinchado. Imagens gravadas por ela mostram o momento em que o homem engata a marcha à ré e bate contra o veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!