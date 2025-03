Alimentos da cesta básica ficam mais caros em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese

Comprar os alimentos da cesta básica ficou mais caro em 14 das 17 capitais pesquisadas no país. Segundo o Dieese, as maiores altas foram em Recife e em João Pessoa. Os produtos que mais subiram foram café, tomate, e carne bovina. Quem pagou mais caro pelos produtos foram os moradores de São Paulo. O valor total chegou a mais de R$ 860.



