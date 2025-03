Alunos de escola no RJ vivem momentos de pânico durante tiroteio entre policiais e criminosos

Alunos de uma escola estadual viveram momentos de pânico durante um tiroteio entre criminosos e policiais na zona norte do Rio de Janeiro. Os estudantes tiveram que deitar no chão para se proteger dos disparos. A troca de tiros aconteceu no Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidade mais violentos do Rio de Janeiro. A operação tinha o objetivo de reprimir o roubo de veículos e de cargas na região. Além do medo, um estudo revelou que a violência urbana também traz impactos na educação a longo prazo, com queda no rendimento escolar.



