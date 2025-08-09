Logo R7.com
Aparições de onças-pintadas em áreas urbanas preocupam moradores da região do Pantanal (MS)

Moradores relatam encontros com onças em áreas urbanas e ações da Polícia Ambiental

No Pantanal , no Mato Grosso do Sul, moradores estão preocupados com aparições de onças-pintadas em áreas urbanas. Na cidade de Corumbá, um morador disse ter machucado o rosto ao fugir de uma onça no quintal de casa. Médicos veterinários, a polícia ambiental e o Ibama estiveram na região. A onça-pintada é o maior felino das Américas e está ameaçada de extinção. Ainda assim, o Pantanal apresenta a maior concentração do animal no país, com cerca de 4 a 5 mil onças.

