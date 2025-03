Após consulta a Trump, Israel faz novos ataques ao Hamas na Faixa de Gaza

Após o Hamas suspender a libertação de reféns, Israel fez novos ataques a alvos do grupo terrorista na Faixa de Gaza. O presidente Donald Trump foi consultado antes do bombardeio. Os militares israelenses informaram que mataram pelo menos quatro integrantes do alto escalão do grupo. Autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, afirmaram que mais de 400 pessoas teriam morrido nos bombardeios, o que Israel não confirma.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!