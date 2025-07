Após décadas em cativeiro, elefanta chega a santuário de animais na Chapada dos Guimarães (MT)

Depois de seis dias de viagem, uma elefanta que saiu da Argentina chegou a um santuário no Brasil. O animal terá contato com a natureza depois de décadas vivendo em cativeiro. A elefanta Kenya, de 44 anos, viajou em um caminhão adaptado para transportar mamíferos de grande porte. Ela foi para o Centro Veterinário do Santuário de Elefantes, localizado no alto da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso.



