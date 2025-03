Após derrota no estadual, Cruzeiro foca no Brasileirão e se prepara para a estreia contra o Mirassol

O Campeonato Brasileiro terá transmissão da RECORD a partir deste fim de semana. O Cruzeiro treinou, nesta quarta (26), para a estreia contra o Mirassol no sábado (29). Eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, o time teve cerca de 30 dias só para treinar e preparar a equipe para a temporada nacional. Os jogadores participaram de um treino aberto à imprensa em Belo Horizonte (MG).



