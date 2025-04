Após volta da Ásia, Lula se concentra em sanção do orçamento e mudanças nos ministérios

O presidente Lula retornou a Brasília com a prioridade de sancionar a Lei Orçamentária de 2025, após três meses de atraso no Congresso, e prepara ajustes ministeriais para fortalecer alianças políticas. O texto aprovado, que chegou ao Planalto na última quarta-feira (26), precisa ser sancionado em até 15 dias e permitirá o reajuste de 9% para servidores federais e a execução de emendas parlamentares. Paralelamente, o governo negocia com partidos aliados uma reforma ministerial para consolidar apoio visando as eleições de 2026, enquanto busca avançar pautas populares, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.



