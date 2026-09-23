Assista à íntegra da entrevista com Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República

Renan Santos (Missão) foi o quinto candidato à Presidência da República entrevistado no Jornal da Record. Ele defendeu ajuste fiscal, criticou a reeleição no Brasil, propôs uma guerra às facções e construção de novos presídios. Renan Santos ainda criticou uma possível intervenção americana nas eleições brasileiras e políticas comerciais.



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