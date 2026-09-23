Logo R7.com
RecordPlus
JR 24H

Assista à íntegra da entrevista com Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República

Candidato defendeu ajuste fiscal e criticou a reeleição no Brasil

JR na TV|Do R7

  • Google News

Renan Santos (Missão) foi o quinto candidato à Presidência da República entrevistado no Jornal da Record. Ele defendeu ajuste fiscal, criticou a reeleição no Brasil, propôs uma guerra às facções e construção de novos presídios. Renan Santos ainda criticou uma possível intervenção americana nas eleições brasileiras e políticas comerciais.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jornal-da-record
  • eleicoes
  • renan-santos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.