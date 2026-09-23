Assista à íntegra da entrevista com Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República
Candidato defendeu ajuste fiscal e criticou a reeleição no Brasil
Renan Santos (Missão) foi o quinto candidato à Presidência da República entrevistado no Jornal da Record. Ele defendeu ajuste fiscal, criticou a reeleição no Brasil, propôs uma guerra às facções e construção de novos presídios. Renan Santos ainda criticou uma possível intervenção americana nas eleições brasileiras e políticas comerciais.
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Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/09/2026
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‘Preservar nossos biomas é preservar a identidade nacional’, afirma Renan Santos
Candidato do Missão comparou o combate à destruição ambiental ao enfrentamento contra crimes organizados
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Renan Santos propõe ampliar patrulhas e endurecer penas contra violência à mulher
Candidato defendeu uso de tecnologia, manutenção de delegacias especializadas e fim da progressão de pena para crimes violentos
Renan Santos diz que vai criar frentes de trabalho para beneficiários do Bolsa Família
Quem recusar ocupação pode ser excluído do programa, afirma candidato
Renan Santos defende ajuste fiscal e critica reeleição no Brasil
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