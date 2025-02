Atacante Artur é apresentado no Botafogo e deve estrear no clássico contra o Flamengo

O Botafogo apresentou, nesta terça (28), o atacante Artur, que veio da Rússia. A expectativa é que ele já participe do clássico contra o rival Flamengo. De volta ao futebol brasileiro, o novo camisa 7 tem a missão de substituir o artilheiro de 2024, Luiz Henrique, e levar o Glorioso a mais um ano inesquecível. Artur é o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo para a temporada deste ano. Palmeiras e Red Bull Bragantino jogam neste momento. A partida está no segundo tempo e empatam em 0 a 0.br>

O jogo São Paulo X Portuguesa você acompanha ao vivo no R7. Basta clicar aqui para assistir.