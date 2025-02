Autoridades investigam o que teria feito avião capotar no aeroporto de Toronto, no Canadá

Autoridades do Canadá e dos Estados Unidos investigam o que teria feito um avião capotar ao pousar no Aeroporto de Toronto. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o momento em que um incêndio começou assim que a aeronave tocou o solo. Logo em seguida, ela capota e as asas quebram. A bordo, 80 passageiros e tripulantes ficaram de cabeça pra baixo. Aos poucos, eles foram retirados do avião. Todos sobreviveram.



