Avião de treinamento da Força Aérea de Bangladesh cai em escolas e mata ao menos 19 estudantes

Um avião de treinamento da Força Aérea de Bangladesh caiu em uma escola e matou ao menos 19 estudantes. O piloto também morreu. De acordo com autoridades, a aeronave teve um "mau funcionamento técnico" logo depois da decolagem. Já na Coreia do Sul, investigações revelaram um erro dos pilotos no acidente da companhia Jeju Air, em dezembro de 2024. Evidências apontam que a tripulação desligou o motor menos prejudicado pela colisão com pássaros.



