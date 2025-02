Avião faz pouso de emergência por falta de combustível em Paranaíba (PI)

Um avião precisou fazer um pouso de emergência na cidade de Parnaíba, no Piauí, depois que o piloto declarou emergência por falta de combustível. A aeronave saiu de Campinas, interior de São Paulo, com destino a São Luís, no Maranhão. Devido ao mau tempo, não conseguiu pousar e seguiu para Teresina, mas a tentativa também não deu certo.



