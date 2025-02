Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record suspeitam que o avião que caiu em uma avenida de São Paulo teve problemas no combustível. O local do acidente foi isolado para a análise dos técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Só neste ano, o Brasil já registrou 22 acidentes aéreos, com dez mortes.