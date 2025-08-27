Avião que decolou do Aeroporto de Congonhas faz pouso de emergência depois de colidir com ave
O voo tinha como destino o Recife, mas precisou alternar para o Aeroporto de Guarulhos
Um avião que decolou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência em Guarulhos, na região metropolitana, depois de colidir com uma ave. Somente este ano, o Brasil já registrou mais de 2.700 incidentes deste tipo. O voo tinha como destino o Recife, mas precisou alternar para o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana, depois que uma ave colidiu com a aeronave, ainda durante a decolagem. O pouso aconteceu em segurança, na última segunda (25), de acordo com a companhia aérea, mas precisou do apoio dos bombeiros, que fizeram uma inspeção no motor, de onde saia uma pequena fumaça. Ninguém ficou ferido. A colisão com pássaros é um dos incidentes mais comuns na aviação. Segundo o Cenipa, foram registradas mais de 3.400 colisões com aves, em 2024, no Brasil. Neste ano, até agora, já foram ao menos 2.770.
