Bahia vence o Fluminense no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, o Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0 no primeiro jogo das quartas de final. O gol do Bahia aconteceu aos 41 minutos do 2º tempo, com Luciano Juba. Os dois times voltam a se enfrentar em duas semanas, no Maracanã. O Bahia só precisa de um empate para chegar à semifinal do torneio.



