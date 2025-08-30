Logo R7.com
Bahia vence o Fluminense no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil

Gol de Luciano Juba garante vantagem ao Bahia no duelo

JR na TV|Do R7

Pela Copa do Brasil, o Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0 no primeiro jogo das quartas de final. O gol do Bahia aconteceu aos 41 minutos do 2º tempo, com Luciano Juba. Os dois times voltam a se enfrentar em duas semanas, no Maracanã. O Bahia só precisa de um empate para chegar à semifinal do torneio. 

