Bailarina viraliza nas redes sociais após dançar no bulbo de navio em mar congelado na Antártida

Uma bailarina viralizou nas redes sociais após dançar no mar congelado na Antártida. A performance aconteceu sob temperaturas extremamente baixas e cercada por água e blocos de gelo. Apesar do frio, a bailarina usou apenas collant, meia-calça e sapatilhas. O vídeo, publicado nas redes sociais, já tem mais de 435 mil curtidas. O bulbo, onde ela dança, é uma estrutura projetada para melhorar a estabilidade e a velocidade do navio.