Balsa desativada é enviada para o fundo do mar e se tornará um recife artificial na BA

Uma balsa desativada foi parar no fundo do mar em Salvador (BA). A estrutura vai virar um recife artificial. Bom para o meio ambiente e para o turismo na Bahia. A expectativa é que em três meses a estrutura metálica já esteja habitada pela fauna marinha. Por estar em mar aberto, mergulhos para exploração do navio só poderão ser feitos com orientação profissional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!