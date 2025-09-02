Banco Central vai alterar regras do Pix para facilitar devolução em caso de fraudes

O Banco Central vai alterar regras do PIX para facilitar a devolução em caso de fraudes. Com as mudanças, o chamado "mecanismo especial de devolução" passa a ser feito 100% digital: sem a necessidade de intermediação dos bancos.





A partir de 1º de outubro, o PIX terá uma nova funcionalidade para acelerar a contestação de transferências. Os aplicativos dos bancos terão um dispositivo para o correntista fazer o registro sem precisar entrar em contato com a instituição.





Um obstáculo para recuperar o dinheiro roubado é que o bloqueio do valor, a partir da denúncia, é feito na conta que recebeu o PIX. Só que muitas vezes a quantia já foi desviada para outras contas. E aí não tem mais jeito. Mas outra medida do Banco Central vai permitir identificar essas transferências e, assim, facilitar a devolução do dinheiro. Esse novo recurso vai funcionar a partir de 23 de novembro.

