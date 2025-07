Bolsonaro cancela agenda de julho após ordem médica para ficar em repouso absoluto

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos públicos agendados para julho. Bolsonaro recebeu ordem médica para ficar em repouso absoluto. O ex-presidente fez uma endoscopia, na manhã desta quarta-feira (2). Segundo o boletim médico, o exame detectou uma intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada. O tratamento com medicamentos será intensificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!