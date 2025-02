Bolsonaro lamenta não poder viajar para a posse de Donald Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou sua insatisfação por não poder viajar para a posse de Donald Trump em Washington. Ele acompanhou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no aeroporto de Brasília. Durante uma entrevista coletiva, fez referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmando que se sente como um "preso político". O impedimento de sua saída do país foi determinação de Alexandre de Moraes, que afirmou que os comportamentos recentes de Bolsonaro indicam risco de fuga para evitar eventual punições.