Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF

Polícia Federal apura indícios de lavagem de dinheiro e coação a autoridades do STF

A Polícia Federal divulgou que Jair Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano em operações suspeitas. A investigação resultou no indiciamento do ex-presidente e do filho Eduardo Bolsonaro por tentativa de coação a ministro do STF sobre a suposta tentativa de golpe de estado. Em áudio enviado ao pastor Silas Malafaia, o ex-presidente fala que se a anistia não avançar, não haverá negociação das tarifas com os Estados Unidos.

