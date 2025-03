Braga Netto protocola no STF a defesa prévia em denúncia da PGR sobre tentativa de golpe

O ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto acaba de protocolar no Supremo Tribunal Federal a defesa prévia na denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre uma tentativa de golpe de Estado. Candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar classificou as acusações como fantasiosas, alegou que não teve acesso completo às provas apresentadas e pediu a rejeição da denúncia.



