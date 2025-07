Economia da China cresce 5,2% no segundo trimestre

A economia da China cresceu 5,2% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O governo chinês aponta que o aumento foi impulsionado pela produção industrial. Em relação ao tarifaço americano, a China afirma que as empresas concretizaram as vendas antes das taxas entrarem em vigor. Também houve direcionamento a outros parceiros comerciais. As exportações para o sudeste asiático tiveram alta de 17% em junho em relação a junho do ano passado. Já as exportações para os Estados Unidos registraram queda de 16%.



