Brasil consegue apoio de mais de 80 países, e G20 cria aliança global contra a fome

A fome foi o tema principal do discurso do presidente Lula no primeiro dia do G20. Em negociações há um ano, um dos principais objetivos do Brasil como presidente da conferência foi cumprido: o lançamento da aliança global contra a fome. O presidente argentino Javier Milei chegou ao evento sem aderir ao programa, mas voltou atrás e assinou a adesão formal. Lula também criticou o alto investimento dos países em conflitos armados em vez de financiar ações humanitárias.